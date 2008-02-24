Мексиканская компания выпустит бутылку коньяка ценой в два миллиона долларов

Мексиканские производители алкоголя пытаются поразить мировых богачей, если не напитками, то их стоимостью. Компания "Текила Лей" выпустит бутылку самого дорогого в мире коньяка ценой в два миллиона долларов.

О содержимом тары, сделанной из золота, платины и бриллиантов позаботятся французские специалисты, поэтому напиток должен быть приличным. Ведь это коньяк, залитый в бочки еще сто лет назад.

Купить эту бутылочку уже обещают нефтемагнаты из Дубаи.

Мексиканцы уже выпустили на рынок самую дорогую в мире текилу – стоимостью миллион евро, но до сих пор никто не отважился купить эту бутылку.

ICTV