Мексиканская компания выпустит бутылку коньяка ценой в два миллиона долларов

13:51, 24 февраля 2008
Курьёзы
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О содержимом позаботятся французы

Мексиканские производители алкоголя пытаются поразить мировых богачей, если не напитками, то их стоимостью. Компания "Текила Лей" выпустит бутылку самого дорогого в мире коньяка ценой в два миллиона долларов.

О содержимом тары, сделанной из золота, платины и бриллиантов позаботятся французские специалисты, поэтому напиток должен быть приличным. Ведь это коньяк, залитый в бочки еще сто лет назад.

Купить эту бутылочку уже обещают нефтемагнаты из Дубаи.

Мексиканцы уже выпустили на рынок самую дорогую в мире текилу – стоимостью миллион евро, но до сих пор никто не отважился купить эту бутылку.

ICTV

 

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