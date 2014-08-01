В России двое подростков сделали из квартиры бассейн (фото)
19:30, 01 августа 2014Курьёзы
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В Орловской области России двое подростков решили спасаться от жары в импровизированном бассейне в квартире.
Бассейн в квартире / dimka-jd.livejournal.com
Соответствующие фотографии выложил в ЖЖ пользователь dimka-jd.
Как видно из фотографий, ребята обтянули пол и стены полиэтиленом и набрали туда воды.
Читайте такжеЖитель Краснодара украл солнечные очки и шляпу, чтобы поехать на мореПользователи интернета активно обсуждают преимущества и недостатки такого отдыха. В частности, их интересует безопасность большого количества воды в оборудованном электропроводкой помещении и прочность перекрытия в доме, ведь российские изобретатели залили свой дом несколькими кубическими метрами воды, вес которой составляет несколько тонн.
Бассейн в квартире / dimka-jd.livejournal.com
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