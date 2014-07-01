В РФ хотят оштрафовать пиццерию, доставляющую пиццу при помощи беспилотников

Об этом пишет сайт FlashNord со ссылкой на региональное управление Госавианадзора.

«В действиях владельцев заведения общественного питания усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 11.4 („Нарушение правил использования воздушного пространства“) КоАП РФ», — сказал собеседник агентства.

Читайте такжеПрокуратура РФ оштрафовала пользователя Вконтакте за оскорбление

В транспортной прокуратуре Коми также сообщили, что проводят проверку по факту незаконного использования воздушного средства.

Между тем, владелец «Додо пиццы» Федор Овчинников сообщил FlashNord, что на данный момент ни прокуратура, ни Госавианадзор не обращались к нему за разъяснениями.

«Законодательство не регламентирует полеты беспилотников, поэтому в данном случае важен прецедент», — сказал он.

Неделю назад сыктывкарская компания «Додо пицца» первой в мире начала коммерческую доставку пиццы своим клиентам при помощи дрона. В первый день дрон совершил шесть полетов.