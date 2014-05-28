Житель Краснодара украл солнечные очки и шляпу, чтобы поехать на море

Вор был пойман в магазине на улице Минской, на выходе злоумышленника остановили охранники магазина, которые и вызвали сотрудников полиции, сообщает yuga.ru.

"Уже спустя несколько минут на место прибыл участковый уполномоченный полиции. Предполагаемый грабитель попытался оказать сопротивление и предпринял попытку к бегству, но, благодаря профессиональным действиям стража порядка, был задержан на месте преступления", – сообщили в пресс-службе управления МВД России по Краснодару.

Задержанный рассказал, что на преступление его толкнуло открытие курортного сезона. Мужчина планировал поехать на море, а пляжных аксессуаров у него не было.

Теперь на него завели дело по статье «кража», санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет.