Житель Краснодара украл солнечные очки и шляпу, чтобы поехать на море

15:06, 28 мая 2014
Курьёзы
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В Краснодаре в одном из гипермаркетов города задержали местного жителя, пытавшегося похитить солнечные очки и шляпу. 

Курортный сезон толкнул мужчину на преступление / new-wall.com

Вор был пойман в магазине на улице Минской, на выходе злоумышленника остановили охранники магазина, которые и вызвали сотрудников полиции, сообщает yuga.ru

"Уже спустя несколько минут на место прибыл участковый уполномоченный полиции. Предполагаемый грабитель попытался оказать сопротивление и предпринял попытку к бегству, но, благодаря профессиональным действиям стража порядка, был задержан на месте преступления", – сообщили в пресс-службе управления МВД России по Краснодару. 

Задержанный рассказал, что на преступление его толкнуло открытие курортного сезона. Мужчина планировал поехать на море, а пляжных аксессуаров у него не было. 

Теперь на него завели дело по статье «кража», санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет.

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