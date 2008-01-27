Чавес вновь шокирует мир
Президент Венесуэлы сжевал лист коки
|Уго Чавес и Эво Моралес. Фото АР
Президент Венесуэлы Уго Чавес вновь шокирует публику. Он демонстративно сжевал лист коки, коснувшись во время выступления проблемы выращивания растения в Латинской Америке, передает "Эхо Москвы
". Коку привез в Каракас президент Боливии Эво Моралес. Чавес сказал Моралесу буквально следующее: "Я знал, ты меня не подведешь, друг. У меня уже заканчивалась кока". При этом лидер Венесуэлы добавил: "Капитализм и международные мафии превратили это в кокаин, но кока – это не кокаин".
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