Чавес вновь шокирует мир

Президент Венесуэлы сжевал лист коки

Президент Венесуэлы Уго Чавес вновь шокирует публику. Он демонстративно сжевал лист коки, коснувшись во время выступления проблемы выращивания растения в Латинской Америке, передает " Президент Венесуэлы Уго Чавес вновь шокирует публику. Он демонстративно сжевал лист коки, коснувшись во время выступления проблемы выращивания растения в Латинской Америке, передает " Эхо Москвы ". Коку привез в Каракас президент Боливии Эво Моралес. Чавес сказал Моралесу буквально следующее: "Я знал, ты меня не подведешь, друг. У меня уже заканчивалась кока". При этом лидер Венесуэлы добавил: "Капитализм и международные мафии превратили это в кокаин, но кока – это не кокаин".

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