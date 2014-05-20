Во Львове 14-летний школьник "заминировал" школу, чтобы сорвать контрольную

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, принятым комплексом следственно-оперативных мероприятий было установлено, что анонимный звонок о заминировании школы совершил 14-летний подросток, житель города Львова.

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«Как объяснил подросток, сообщить о заминировании школы его попросил товарищ из другой школы, в которой в этот день была контрольная работа. Звонил по телефону малолетний злоумышленник с чужого мобильного телефона. Во время разговора с правоохранителями он, сообщая о заминировании, перепутал номер школы и сообщил о взрывчатке в школе №73, тогда как его товарищ учится в другой школе», - рассказал и.о. начальника Сиховского райотдела милиции подполковник милиции Виктор Катерина.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Как отмечается в сообщении, с начала 2014 года это уже седьмое ложное сообщение о заминировании объектов в городе Львове.

Как сообщал УНИАН, 19 мая около 11.30 на оперативный номер «102» поступило сообщение от неизвестного лица о заминировании школы №73 на ул. Днестерской, 5, во Львове. Из здания школы были эвакуированы 450 детей и 20 учителей. После проверки помещений и прилегающей территории взрывных устройств обнаружено не было.