В Харькове из-за «заминирования» ОГА эвакуировали более 370 человек

В Харькове из-за ложного сообщение о заминировании здания областной государственной администрации эвакуировали 371 человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед зданием Харьковской ОГА сообщила журналистам заместитель начальника киевского райотдела милиции Харькова Светлана Иващенко.

По ее словам, сегодня в 13.45 оператору службы “102” от неизвестного лица, звонившего с мобильного телефона, поступила информация о заминировании здания ОГА.

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Иващенко подчеркнула, что сразу же на место происшествия прибыло руководство областной и городской милиции, ГСЧС, следственно-оперативная группа, эксперты и кинологи.

Специалисты обследовали более 10 тыс. кв. м площади здания ОГА - более 230 рабочих кабинетов.

“Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено”, - отметила Иващенко.

По ее словам, сведения о событии внесены в журнал Единого учета правонарушений Киевского райотдела милиции, далее сведения будут внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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Иващенко отметила, что, вероятнее всего, уголовное производство будет открыто по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

По ее словам, мобильный телефон, с которого звонил злоумышленник, сейчас выключен. Правоохранители ведут работу по установлению лица, сообщившего о заминировании зданиях ОГА.

В конце брифинга Иващенко сообщила журналистам, что недавно неизвестное лицо сообщило о заминировании железнодорожного вокзала “Левада”. Она добавила, что сейчас там работают специалисты.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 апреля, в Харькове неизвестный «заминировал» также офисные помещения на стадионе “Металлист”, где эвакуировали около 200 человек.