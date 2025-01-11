Самый вкусный сорт огурцов проще подобрать, когда можно сравнить несколько видов.

Вот-вот начнется сезон и опытные садоводы примутся выращивать рассаду для своих огородов. В этом вопросе очень важно определиться, какие огурцы выбрать для посадки. Они должны быть вкусными и хрустящими. Какой огурец не горький и какие огурцы лучше сажать - далее в материале.

Какие огурцы сажать в открытый грунт

Если вы не знаете, как вырастить огурцы без горечи, то ответ прост - достаточно выбрать подходящий сорт овощей.

Рассматривая, какой сорт огурцов не горький, начнем с раннего "Лазурита". Он известен тем, что дает хороший урожай. Плоды у него с темно-зеленой, пупырчатой кожурой и сладкой мякотью. Эти хрустящие корнишоны вырастают до 10 сантиметров. Они хороши как для теплицы, так и для открытого грунта.

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Раннеспелые огурцы сорта "Альгамбра" также дают великолепный урожай, но при этом стойкие к болезням. Темно-зеленые плоды чуть больше - до 12 см. Этот сорт прекрасно подходит для консервации. У огурцов бело-зеленая мякоть, а сами плоды сочные и хрустящие. Они не будут горчить ни при каком раскладе.

Ранний гибрид "Родос" может похвастаться хорошим урожаем и устойчивостью к болезням. Сами огурцы вырастают до 12 сантиметров, имеют зеленую окраску и белые шипы. Сочные и хрустящие плоды совсем не горчат и подходят для выращивания в любых условиях.

Второй гибрид в этом топе - ранний огурец "Мамой". Это небольшие корнишоны до 10 сантиметров с тонкой зеленой кожурой и белыми шипами. Одно из его главных преимуществ это безпроблемность - его не берут болезни и вредители.

Замыкает подборку один из самых популярных сортов огурца гибрид "Сюзанна". Он дает хороший урожай, стойкий к болезням и вредителям. Размер плодов самый большой среди упомянутых - они вырастают до 15 сантиметров. Несмотря на это огурцы хрустящие, сочные и не горчат.

Зная, какие огурцы лучше сажать в открытый грунт, все вкусовые нюансы и размеры плодов, будет проще подобрать сорт для себя.

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