"Лимонка" поможет улучшить качество почвы и точно повлияет на качество урожая.

Лимонная кислота есть практически на каждой кухне. Однако не все знают, что ее можно применять не только в кулинарии, но и на даче с садом. Ее полезные свойства позволяют использовать её для улучшения роста и развития растений.

В этой статье мы расскажем, как использовать лимонную кислоту на огороде и какие растения поливают лимонной кислотой.

Какие овощи можно полить лимонной кислотой

Лимонная кислота - универсальный помощник в уходе за растениями. Её можно применять для обработки почвы, полива. Невероятно эффективна лимонная кислота для опрыскивания растений, она помогает укреплять иммунитет побегов.

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В огороде лимонной кислотой можно удобрять перцы, огурцы, помидоры, чеснок и многое другое. Для этого нужно приготовить простой раствор. Вам понадобятся:

1 столовая ложка "лимонки";

10 литров воды.

Просто разведите кислоту в воде. После этого вы можете поливать ею растения. Под каждый куст и на листья нужно лить примерно по литру воды. Повторять такую процедуру можно уже через десять дней. Разведенная в воде лимонная кислота для перцев дает рост и поможет вам вырастить огромный урожай.

Аналогичным образом работает и лимонная кислота для чеснока. Не забывайте время от времени подкармливать грядки "лимонкой", результат вас приятно удивит.

Лимонная кислота для клубники

Известно, что кусты клубники очень любят кислую почву. И если вы замечаете, что урожай оставляет желать лучшего - попробуйте полить клубники раствором из лимонной кислоты. Просто смешайте:

половинку чайной ложки кислоты;

2 литра чистой воды.

Полейте таким раствором почву вокруг клубники. Так кусты окажутся в своей любимой кислой среде, это обязательно отразится на урожае и качестве ягод.

Лимонная кислота для комнатных растений и клумбы в саду

Чтобы цветы радовали вас буйством красок, позаботьтесь о качестве почвы, в которых они растут. Просто смешайте:

1 чайную ложку кислоты;

5 литров воды.

Учитывайте, что раствор для полива должен готовиться прямо перед применением. Поливайте такой водой клумбы и комнатные цветы, уже очень скоро вы заметите результат. Лимонная кислота для роз делает почву более пригодной для роста, а потому не забывайте добавлять немного этого чудо-средства в воду. К слову, ранее УНИАН рассказывал, что нельзя сажать возле розы - эти советы спасут ваши растения от гибели.

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