Королевская жизнь имеет свои преимущества, но обязанностей, наверное, значительно больше.

Как известно для официальных лиц всегда существует определенный этикет, которому они должны следовать на публике и во время официальных встреч. Но в случае с британской королевской семьей жесткий этикет распространяется даже на маленьких детей. И даже тогда, когда на них не направлены объективы фото и видеокамер.

Издание Independent насчитало по меньшей мере 9 обязательных правил, которых обязаны придерживаться даже совсем малые дети из этого клана.

Мальчики должны носить шорты, а не брюки, до определенного возраста

Вы наверняка видели фото старшего сына герцога и герцогини Кембриджских принца Джорджа в шортах. На самом деле это не его личный выбор и даже не желание родителей. Королевский этикет гласит, что брюки обычно предназначены для мальчиков старшего возраста и взрослых мужчин.

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В то время как младшему брату принца Джорджа, принцу Луи, еще нужно много лет ходить в шортах, семилетний принц Джордж, вероятно, начнет носить длинные брюки, когда ему исполнится восемь.

Большинство подарков нельзя хранить

Дети королевской семьи чаще других получают подарки, но это не приносит им большой радости. Как и другим членам королевской семьи, королевским детям не разрешается хранить большинство подарков, потому что все подарки получаются "от имени" королевы.

Это означает, что принцу Джорджу едва ли разрешили сохранить большинство из 774 подарков, которые он получил за один только 2014 год – в первую годовщину своего рождения.

Однако, если подарок небольшой, например букет цветов, более вероятно, что королевскому получателю будет разрешено его оставить.

Встречи с иностранными лидерами обычно запрещены

Принц Джордж не позволил протоколу помешать ему встретиться с бывшим президентом США Бараком Обамой и бывшей первой леди Мишель Обамой в 2016 году. Однако тогда ему в этом поспособствовали родители. Но приветствовать мировых лидеров и иностранных высокопоставленных гостей — это обычно запрещено для королевских детей.

Предполагается изучение второго языка

Хотя нет официального правила, согласно которому королевские дети должны изучать второй язык, большинство из них делают это, и принцесса Шарлотта может говорить по-английски и по-испански до двух лет благодаря своей няне Марии Туррион Боррало, которая родом из Испании.

Принц Джордж также говорит на этом языке, и герцогиня Кембриджская ранее говорила, что ее старший сын мог считать до 10 на испанском языке в возрасте четырех лет.

Дети должны пройти обучение этикету

Королевские дети отличаются довольно сдержанным поведением на публике и это, конечно же, не из-за врожденной порядочности. Просто все они обязаны пройти обучение этикету в раннем возрасте. По словам знающих людей, обучение начинается, "как только они становятся достаточно взрослыми, чтобы сесть за стол".

Дети должны поклониться и сделать реверанс королеве

Как и любой другой член королевской семьи, королевские дети следуют протоколу, приветствуя монарха.

Хотя этикет не так строг, когда они моложе, королевский эксперт Марлен Кениг рассказывал, что королевские дети должны поклониться или сделать легкий книксен, если им уже есть хотя бы 5 лет.

Игры на улице в любую погоду

По мнению экспертов, помимо изучения иностранного языка, дети Кембриджа также должны придерживаться строгого графика, который включает в себя ежедневные игры на открытом воздухе.

Причем независимо от погоды – хоть в ясный солнечный день, хоть под дождем.

Нельзя путешествовать вместе с другими наследниками трона

Одно из правил, которое принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи и их родители на самом деле довольно часто нарушают, — это протокол, согласно которому наследникам престола запрещается путешествовать вместе.

Однако всякий раз на такой отход от правил семья принца должна получать прямое разрешение от монарха. По словам представителя королевской пресс-службы, возможность путешествовать вместе – это "то, о чем королева имеет последнее слово".

Никаких консервантов и упакованных продуктов в меню

Не совсем понятно, насколько это является именно "правилом", а не следствием того, что королевская семья просто имеет возможность постоянно питаться максимально натуральными вкусными блюдами, которые им готовят профессиональные повара.

"Я определенно никогда не видел упакованную еду рядом с королевскими детьми. Зачем им покупать упакованную еду, если у королевы 20 личных поваров?" - признался когда-то Даррен Макгрэди, бывший шеф-повар королевы Елизаветы, принцессы Дианы и принцев Уильяма и Гарри.

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Как писал УНИАН, действующий наследник престола принц Уильям и его жена Кейт до сих пор страстно влюблены друг в друга. И, как и у большинства пар, у них есть милые прозвища друг для друга. Инсайдеры говорят, что Уильям вне публики очень мило обращается к своей жене.

Также мы рассказывали, что с принцем Уильямом недавно произошел курьезный случай, когда он посещал Сингапур. Во время общения с обычными людьми в торгово-развлекательном комплексе принц Уэльский очаровался маленькой девочкой Альбани Коста, которую держала мама на руках. Ребенок в ответ ухватился за палец принца и даже попытался его укусить.

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