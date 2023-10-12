Говорят, что принц иногда называет Кейт "Бэбикинс". А принцесса Уэльская называет своего принца очень странно.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились в 2021 году, и с тех пор их отношения многих вдохновляют, а каждый поступок, слова и выход в люди с интересом обсуждают. И это неудивительно, ведь пара не скрывает свои нежные чувства и светится счастьем.

Как пишет издание Mirror, за закрытыми дверями Кейт и Уильям все еще страстно влюблены друг в друга. И, как и у большинства пар, у них есть милые прозвища друг для друга.

В частности, если верить написанному в новой книге Тома Куинна "Позолоченная молодость: интимная история взросления в королевской семье", которая рассказывает историю королевской семьи через интервью с персоналом дворца и инсайдерами, Уильям вне публики очень мило обращается к своей жене.

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Говорят, что принц иногда называет Кейт "Бэбикинс". А принцесса Уэльская называет своего принца "малышом". Но это еще не все. В книге пишут, что Кейт Миддлтон иногда называет Уильяма "лысым". А на выставке цветов в Челси в 2016 году люди случайно услышали, как Кейт и Уильям называли друг друга словами "возлюбленная" и "малыш".

Королевская семья - интересные факты

Напомним, ранее УНИАН сообщал о том, как Кейт Миддлтон удается оставаться в форме и здоровой. Оказывается, принцесса придерживается диеты с фруктами и овощами в рационе, а также поддерживает постоянный режим тренировок.

Кейт Миддлтон теперь носит титул принцессы Уэльской. Она получила его после смерти королевы Елизаветы II 8 сентября 2022 года, когда ее свекор стал королем.

Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые встретились в 2002 году, когда Кейт училась в университете. Тогда она вышла на подиум в рамках университетского модного шоу в роли модели.

Тогда завязались их романтические отношения, они начали вместе снимать дом. Во время студенческих каникул принц Уильям и Кейт несколько раз путешествовали вместе, а в 2003 году девушка была среди небольшого количества близких друзей, приглашенных на двадцать первый день рождения принца.

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