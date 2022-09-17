Принц Гарри и его брат принц Уильям будут среди восьми внуков, которые проведут вечернее бдение возле гроба покойной королевы.

Принц Гарри, герцог Сассекский, появится на похоронах своей бабушки королевы Елизаветы II в военной форме. Для этого ему предоставили специальное разрешение.

Об этом пишет Mirror.

Военную форму Blues and Royals принц Гарри наденет для бдения около гроба монарха, устроенного внуками Ее Величества в Вестминстер-Холле, которое пройдет в субботу, 17 сентября, вечером.

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Король Чарльз лично вмешался в ситуацию, чтобы отменить ранее введенный запрет на это для его сына. Принц Гарри и его брат принц Уильям, а также еще шесть внуков королевы, будут молча стоять на 15-минутном бдении рядом с гробом Елизаветы II.

Отмечается, что сама королева желала, чтобы оба сына Чарльза были в этот момент в военной форме, несмотря на то, что Гарри больше не является работающим членом королевской семьи.

"Герцог Сассекский будет носить форму в знак уважения к своей любимой бабушке, а также к королеве и стране, которой он служил десять лет. Конечно, вся семья считает, что это справедливое и правильное решение", - говорит королевский источник.

В то же время представитель принца Гарри ранее заявлял, что герцог Сассекский будет носить костюм на всех мероприятиях в честь своей бабушки.

Елизавета II умерла - подробности смерти королевы Британии

8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал умерла королева Великобритании Елизавета II. После смерти монарха в стране начался десятидневный траур.

На следующий день новый король Великобритании Чарльзл III выступил с первым телевизионным обращением к нации, в котором рассказал о своей матери – королеве Елизавете II, а также пообещал продолжать ее путь.

10 сентября Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании на исторической церемонии в Сент-Джеймском дворце.

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II состоится 19 сентября.

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