Принц Уильям посетил Сингапур, где с ним случился милый курьез.

Накануне важного события, а именно недели вручения наград Earthshot Prize Принц Уильям посетил Сингапур. На этот раз он был без очаровательной принцессы Уэльской Кэтрин. А во время общения с людьми со знаменитостью произошел курьезный случай.

Во время диалога с людьми в торгово-развлекательном комплексе принц Уэльский очаровался маленькой девочкой Альбани Коста, которую держала мама на руках. Ребенок в ответ ухватился за палец принца и даже попытался его укусить.

"Мне нужен мой палец. Мне нужен мой палец назад", - с юмором отреагировал на выходку малыша принц Уильям.

Напомним, что обычно принцесса Уэльская проявляет свою любовь к детям, обнимая и беря их на руки. Уильям в основном более сдержан в эмоциях, но в этот день ему повезло.

Что известно о Кейт и принце Уильяме

Кейт Миддлтон тщательно следит за фигурой, благодаря спорту и правильному рациону питания она остается в форме. Оказывается, принцесса придерживается диеты с фруктами и овощами в рационе, а также поддерживает постоянный режим тренировок.

Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые встретились в 2002 году, когда Кейт училась в университете. Тогда она вышла на подиум в рамках университетского модного шоу в роли модели.

Тогда завязались их роман, они начали вместе снимать дом. Во время студенческих каникул принц Уильям и Кейт несколько раз путешествовали вместе, а в 2003 году девушка была среди небольшого количества близких друзей, приглашенных на двадцать первый день рождения принца.

Помолвка влюбленной пары состоялась 16 ноября 2010 года, а свадьба - 29 апреля 2011 года.

В 2013 году Кейт родила мальчика Джорджа. В 2015-м - девочку, которую назвали Шарлотта Элизабет Диана. А в 2018 году у супругов родился третий ребенок, мальчик Луи Артур Чарльз.

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