Во Львове будут есть пампушки на скорость

13 января во Львове впервые состоится фестиваль "Пампушка".

Его торжественное открытие состоится в 12 часов на площади Рынок, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Цель фестиваля - ознакомить львовян и гостей города с пампушковыми традициями народов мира и разными рецептами приготовления пампушек.

Как отмечается в сообщении, в рамках фестиваля состоится ярмарка-продажа пампушек, а также чемпионат по поеданию пампушек, победителем которого станет участник, который съест наибольшее количество пампушек за самое короткое время.