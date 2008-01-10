Во Львове будут есть пампушки на скорость
14:21, 10 января 2008Курьёзы
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Знакомьтесь с пампушковыми традициями народов мира
13 января во Львове впервые состоится фестиваль "Пампушка".
Его торжественное открытие состоится в 12 часов на площади Рынок, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.
Цель фестиваля - ознакомить львовян и гостей города с пампушковыми традициями народов мира и разными рецептами приготовления пампушек.
Как отмечается в сообщении, в рамках фестиваля состоится ярмарка-продажа пампушек, а также чемпионат по поеданию пампушек, победителем которого станет участник, который съест наибольшее количество пампушек за самое короткое время.
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