22 декабря 2012 года (начало – в 18:00) в Руськом клубе «Культ Ра» (г. Киев, ул. Владимирская, 4) состоится забава по случаю первотворного Рождества.

«Наверное, каждый слышал о Зимнем Солнцестоянии – самом коротком световом дне в году – который выпадает на 21 или 22 декабря, – рассказывает основатель и проводник Руського клуба «Культ Ра» Александр Ваврик. – Однако мало кто знает, что об этих особенных днях Зимы много тысячелетий тому назад ведали наши давние предки: они были гораздо лучше осведомлены о звёздах, чем наши современники!

На протяжении миллионов лет жизнь Человека напрямую зависела и зависит от Солнца. Светит Солнышко, тепло на улице – всё радуется, всё живёт! Нет Солнца – прячься в пещеру и носа оттуда до Весны не показывай!

Так было с чего нашим предкам радоваться и забавляться самой длинной в году Ночью! Ведь после неё обязательно придёт растущий День. А за ним непременно лютая Зима отступит, и снова воцарится Весна вместе с нежным, тёплым Солнышком!

Если после переломного 22 декабря Солнышко начинает расти, светит всё дольше и дольше, так как же этот день ещё называть, как не День рождения Солнца?

В Руськом клубе «Культ Ра» эта значимая для всего живого дата стала ещё и собственным праздником: два года назад, 22 декабря, «Культ Ра» впервые открыл двери своих светлиц для всех истомившихся за приветливым уютом и сердечным гостеприимством!

Так присоединяйтесь же к празднованию вместе с «Культ Ра» и встречайте Коляду и Рождество Солнца по-настоящему!

Вас ждут следующие соблазны:

− вкусности на Святвечер (кутья, пироги, узвар – как это по обычаю у нас заведено, а также природно-чистые яства с кухни именинника – клуба «Культ Ра»);

− разучивание и пение колядок вместе с украинскими знаменитостями;

− обрядовое сожжение всех невзгод и переживаний уходящего года, чтобы с лёгкостью и свежим вдохновением войти в год грядущий.

Среди именитых гостей будут современные вепри украинской культуры:

певица и писательница Ирена Карпа;

бойцы из группы «Kozak System»;

сказочник для детей и взрослых Сашко Лирнык;

скрипач-чародей Василий Попадюк;

гитарист-странник Фома (группа «Мандры»);

кобзарь-характерник Тарас Силенко и другие.

Контактное лицо:

Александр Ваврик

Телефоны: (067)231-80-16, (044)331-59-48

Веб-сайт: www.kultra.org

E-mail: info@kultra.org