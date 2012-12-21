День рождения Солнца в Руськом клубе «Культ Ра»
22 декабря 2012 года (начало – в 18:00) в Руськом клубе «Культ Ра» (г. Киев, ул. Владимирская, 4) состоится забава по случаю первотворного Рождества.
«Наверное, каждый слышал о Зимнем Солнцестоянии – самом коротком световом дне в году – который выпадает на 21 или 22 декабря, – рассказывает основатель и проводник Руського клуба «Культ Ра» Александр Ваврик. – Однако мало кто знает, что об этих особенных днях Зимы много тысячелетий тому назад ведали наши давние предки: они были гораздо лучше осведомлены о звёздах, чем наши современники!
На протяжении миллионов лет жизнь Человека напрямую зависела и зависит от Солнца. Светит Солнышко, тепло на улице – всё радуется, всё живёт! Нет Солнца – прячься в пещеру и носа оттуда до Весны не показывай!
Так было с чего нашим предкам радоваться и забавляться самой длинной в году Ночью! Ведь после неё обязательно придёт растущий День. А за ним непременно лютая Зима отступит, и снова воцарится Весна вместе с нежным, тёплым Солнышком!
Если после переломного 22 декабря Солнышко начинает расти, светит всё дольше и дольше, так как же этот день ещё называть, как не День рождения Солнца?
В Руськом клубе «Культ Ра» эта значимая для всего живого дата стала ещё и собственным праздником: два года назад, 22 декабря, «Культ Ра» впервые открыл двери своих светлиц для всех истомившихся за приветливым уютом и сердечным гостеприимством!
Так присоединяйтесь же к празднованию вместе с «Культ Ра» и встречайте Коляду и Рождество Солнца по-настоящему!
Вас ждут следующие соблазны:
− вкусности на Святвечер (кутья, пироги, узвар – как это по обычаю у нас заведено, а также природно-чистые яства с кухни именинника – клуба «Культ Ра»);
− разучивание и пение колядок вместе с украинскими знаменитостями;
− обрядовое сожжение всех невзгод и переживаний уходящего года, чтобы с лёгкостью и свежим вдохновением войти в год грядущий.
Среди именитых гостей будут современные вепри украинской культуры:
певица и писательница Ирена Карпа;
бойцы из группы «Kozak System»;
сказочник для детей и взрослых Сашко Лирнык;
скрипач-чародей Василий Попадюк;
гитарист-странник Фома (группа «Мандры»);
кобзарь-характерник Тарас Силенко и другие.
Контактное лицо:
Александр Ваврик
Телефоны: (067)231-80-16, (044)331-59-48
Веб-сайт: www.kultra.org
E-mail: info@kultra.org