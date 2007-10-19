Ученые обнаружили вид рыбы, которая может жить на деревьях

Ученые обнаружили рыбу, которая самим фактом своего существования опровергает один из основных законов природы - то, что рыбы живут в воде, а птицы - на деревьях. Издание Daily Mail сообщает, что эта рыба на несколько месяцев ежегодно выбирается из воды и живет на дереве.

Скрываясь среди веток и в стволах, необычные рыбки изменяют свое биологическое строение, чтобы дышать воздухом. Биологов особенно удивило, что этот вид рыб может так долго находиться вне привычной среды обитания.

Еще одной особенностью обнаруженной рыбы, Rivulus marmoratus Poey, является то, что она оказалась способной к бесполому размножению.

Длина рыбки составляет всего пару дюймов, обычно она живет в прудах и затопленных норах крабов в болотах Флориды, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Скотт Тейлор, один из ученых, исследовавших необычных рыб, говорит: "Их поведение действительно не соответствует стандартному поведению рыбы".

В другом исследовании отмечается, что у этих рыб есть поразительная способность изменять форму туловища. Метаболизм у этих рыбок такой, что они могут долгое время находиться вне водоемов.

Их жабры изменяются таким образом, что они задерживают воду и питательные вещества, а азот выделяют через кожу.

Как только рыбки возвращаются в воду, жабры становятся такими же, как у обычных рыб. Ранее этот тип рыб был известен тем, что они являются единственными беспозвоночными, которые могут размножаться бесполым способом.

РИА Новости