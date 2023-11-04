Медики говорят, что вам следует обращать внимание на эти предупреждающие знаки о том, что вы потребляете слишком много добавленного сахара.

Все любят сахар, и употребление сладких угощений, безусловно, может сделать вашу жизнь намного слаще. Хотя употреблять его в умеренных количествах - это нормально, избыточное потребление сахара потенциально может привести к некоторым осложнениям для здоровья, пишет eatthis.com.

"Важно помнить о потреблении сахара и стараться ограничить потребление добавленных сахаров в своем рационе. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует женщинам ограничивать ежедневное потребление добавленного сахара не более чем 100 калориями (около 25 граммов или 6 чайных ложек), а мужчинам - не более 150 калориями (около 37,5 граммов или 9 чайных ложек). Обязательно читайте этикетки на продуктах и делайте осознанный выбор, чтобы придерживаться сбалансированной и здоровой диеты", - говорит диетолог Эми Гудсон.

Употребление в пищу большего количества, чем рекомендованные дневные нормы, скорее всего, не будет иметь слишком много побочных эффектов, но исследования показали, что постоянное употребление слишком большого количества сахара может привести к серьезным осложнениям для здоровья. С одной стороны, добавленный сахар связан с повышенным риском хронического воспаления. Исследования также показывают, что чрезмерное потребление сахара со временем может увеличить риск возникновения таких заболеваний, как болезни сердца и диабет 2 типа. Вдобавок ко всему, слишком много сахара также может отрицательно повлиять на микробиом кишечника, что также может спровоцировать воспаление.

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Если вы регулярно потребляете слишком много сахара, ваше тело начнет посылать вам сигналы о том, что что-то не так, что может помочь вам начать вносить изменения и, возможно, избежать некоторых негативных побочных эффектов чрезмерного потребления.

Вот некоторые признаки того, что вы, возможно, употребляете в свой рацион слишком много сахара.

1. Вам постоянно хочется сладкого

"Если вам постоянно хочется сладких продуктов или напитков, это может быть признаком того, что вы потребляете слишком много сахара... Большое потребление сахара может привести к циклу тяги и чрезмерного потребления из-за скачков и падений уровня сахара в крови", - говорит Гудсон.

2. Ваш уровень энергии колеблется

Говоря о падении уровня сахара в крови, еще один симптом, который может возникнуть после употребления слишком большого количества сахара, - это колебания уровня энергии, которые могут быть вызваны быстрыми скачками уровня сахара в крови.

"Диета с высоким содержанием сахара может привести к скачкам и сбоям в энергии, и если вы испытываете частые колебания энергии, чувствуете себя гиперактивным, а затем внезапно утомляетесь, это может быть связано с чрезмерным потреблением сахара", - говорит Гудсон.

3. У вас могут возникнуть проблемы с зубами

Если у вас возникли проблемы со здоровьем полости рта, возможно, виноват сахар. "Сахар является основной причиной разрушения зубов и кариеса, поэтому, если у вас частые проблемы с зубами, это может быть признаком чрезмерного потребления сахара", - говорит Гудсон.

Исследования Frontiers in Oral Health показывают, что избыточное потребление сахара является основной причиной кариеса зубов. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что в кариесе виноват сахар, и что он развивается, когда бактерии полости рта поглощают сахар и метаболизируют его, создавая кислоту, которая ослабляет зубную эмаль.

4. Возможно, вы прибавили в весе

Если вы регулярно едите слишком много сахара, вы можете заметить, что прибавляете в весе.

"Высокий уровень сахара может нарушить обмен веществ и повредить экосистему нашего кишечного микробиома. Здоровый кишечник помогает регулировать уровень глюкозы и инсулина в крови, поэтому, когда вы едите слишком много сахара, вы заставляете эту экосистему перегружаться и ожидаете, что больше сахара будет контролировать этот баланс. Мораль этой истории такова: чем больше сахара вы едите, тем больше, по мнению вашего организма, ему нужно, что делает вас более голодным и [может привести] к увеличению веса", - говорит магистр медицинских наук, дипломированный диетолог Кортни Д'Анджело.

Также стоит отметить, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием сахара не вызовет у вас чувства удовлетворения и не даст организму питательных веществ, в которых он нуждается.

"Добавленный сахар является источником пустых калорий, то есть он содержит только калории и не содержит полезных питательных веществ. Продукты, в которые добавлен сахар, содержат больше калорий и имеют более низкую питательную ценность, что при частом употреблении может привести к увеличению веса", - говорит доктор медицинских наук Триста Бест.

5. Возможно, вы испытываете хроническую боль

Регулярное потребление слишком большого количества сладких продуктов и напитков может привести к хронической боли.

Отчет, опубликованный в Журнале клинической медицины (Journal of Clinical Medicine), показывает, что слишком большое количество жиров и сахара у пациентов с остеоартритом может привести к усилению хронической боли. В другом отчете, опубликованном в Frontiers in Nutrition, говорится, что добавленный сахар является "соучастником воспаления" и, следовательно, может способствовать развитию хронической боли.

"Ваша хроническая боль и скованность могут быть результатом употребления слишком большого количества сахара. Это происходит из-за воспаления, которое вызывает в организме добавленный сахар, поскольку он является сильно воспалительным ингредиентом", - добавляет Триста Бест.

6. Вы можете постоянно чувствовать себя голодным и неудовлетворенным

Сладкие продукты, как известно, вызывают чувство голода, поэтому важно обращать внимание на то, насколько сытым вы себя чувствуете после еды.

"Сахар обычно содержит много калорий, поэтому, когда вы его съедаете, ваше тело может чувствовать себя сытым, но только на короткий период. Организм быстро сжигает сахар, потому что ему не хватает каких-либо реальных питательных веществ, таких как белки, клетчатка и полезные вещества. Когда ваше тело сжигает сахар, оно усиливает чувство голода, вызывая навязчивые перекусы, бездумное питание и, в конечном итоге, еще больше сахара", - говорит Д'Анджело.

Большое количество сахара также может влиять на гормон лептин в нашем организме, который известен тем, что регулирует чувство голода. Снижение уровня лептина обычно приводит к усилению чувства голода и увеличению аппетита.

7. У вас может быть высокое давление

Употребление слишком большого количества сахара может способствовать повышению артериального давления у некоторых людей.

Например, исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что существует сильная связь между увеличением потребления добавленного сахара и более высоким уровнем артериального давления у участников в возрасте 65-80 лет.

"Если вы заметили повышение артериального давления, возможно, вы потребляете слишком много добавленного сахара. Добавленный сахар повышает уровень мочевой кислоты в организме, что, в свою очередь, подавляет выработку оксида азота. Оксид азота (NO) необходим для поддержания гибкости кровеносных сосудов, а когда в организме снижается содержание NO, кровяное давление повышается", - говорит Бест.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что произойдет с вашим телом, если будете каждый день есть черный шоколад. В частности, любителей этого лакомства предупредили о высокой калорийности десерта.

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