В списке есть высокая степень эмпатии и низкая самооценка.

Быть мужчиной, который постоянно влюбляется не в тех женщин, - это не просто случайное явление. Это часто связано с конкретными психологическими особенностями, которые формируют решения, пишет Hack Spirit.

"Эти черты не заметны на первый взгляд, но они есть, тонко влияя на ваш любовный выбор так, как вы, возможно, даже не осознаете. Мир психологии может пролить некоторый свет на этот вопрос. И понимание этих особенностей может стать первым шагом к разрыву этого порочного круга", - говорится в публикации.

7 черт мужчин, которые постоянно выбирают не тех женщин

Тяга к знакомому. Это может означать, что вас неосознанно тянет к женщинам, которые напоминают вам о прошлых отношениях, даже если эти отношения не были здоровыми или полезными.

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Высокая степень эмпатии. Интересно, что избыток сочувствия может способствовать тому, что мужчины постоянно выбирают не тех женщин. Слишком большое сочувствие иногда может сбить с пути. Высокая чуткость может привести к тому, что вы будете больше концентрироваться на потенциале человека или его обстоятельствах, а не видеть ситуацию такой, какая она есть. Вас могут привлечь женщины, которые переживают трудные времена или которые, кажется, нуждаются в "исправлении".

Страх конфронтации. Избегание конфликтов может привести к тому, что вы проигнорируете тревожные сигналы или упустите из виду проблемное поведение женщины, поскольку их решение будет означать столкновение с проблемой.

Низкая самооценка. Она может привести вас к убеждению, что вы не заслуживаете здоровых, любящих отношений. Вы можете обнаружить, что соглашаетесь на меньшее, чем заслуживаете, или терпите поведение, которого не должны.

Острые ощущения от погони. Напряжение и прилив адреналина могут вызвать привыкание. Однако это волнение иногда может затмить от реальности ситуации. Вас может постоянно тянуть к женщинам, которые бросают вызов. Хотя в небольшом вызове нет ничего плохого, он становится проблематичным, когда погоня становится важнее самих потенциальных отношений.

Чрезмерная заботливость. Важно помнить, что отношения должны быть улицей с двусторонним движением. Ваши потребности, чувства и благополучие не менее важны, и ваш партнер должен отвечать взаимностью.

Игнорирование личностного роста. Сосредоточившись на собственном росте, вы естественным образом начнете привлекать нужных женщин. Те, кто уважает вас, ценит вас и вносит позитивный вклад в вашу жизнь.

Напомним, ранее УНИАН назвал 20 фраз, которые могут испортить отношения раз и навсегда.

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