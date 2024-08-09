Начало магнитной бури ожидается уже сегодня, 9 августа.

На Солнце засекли сразу несколько вспышек, из-за чего на нашей планете ожидается магнитная буря 9 и 10 августа. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, крупная и длительная вспышка в 19:35 UTC (22:35 по Киеву - УНИАН) 8 августа 2024 года. во время вспышки такоже произошел выброс корональной массы.

Еще несколько корональных выбросов массы наблюдались за последние сутки. По прогнозам, умеренная магнитная буря на Земле ожидается в конце 9 августа - начале 10 августа.

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Сообщается также, что две корональные дыры на Солнце скоро повернутся к Земле, что может усилить магнитную бурю.

Магнитные бури - как они влияют на человека

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные активностью Солнца. В результате солнечных вспышек и выбросов корональной массы в космосе образуются мощные потоки заряженных частиц, которые достигают нашей планеты и взаимодействуют с её магнитосферой.

Влияние магнитных бурь на человека может быть различным. У некоторых людей во время таких явлений обостряются хронические заболевания, могут наблюдаться головные боли, усталость, раздражительность и снижение концентрации.

В то же время, магнитные бури - это естественное явление, и каждый организм реагирует на них по-своему. Регулярные прогулки на свежем воздухе, здоровый сон и сбалансированное питание могут помочь минимизировать их влияние на здоровье.

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