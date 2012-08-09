Лаборатория Касперского обнаружила новую программу класса кибероружия

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Лаборатории Касперского».

Особенность нового троянца, названного по имени немецкого математика Иоганна Карла Фридриха Гаусса, состоит в том, что он, помимо прочего шпионского функционала, направлен на кражу финансовой информации пользователей зараженных компьютеров. Gauss скрытно пересылает на серверы управления пароли, введенные или сохраненные в браузере, файлы cookie, а также подробности конфигурации инфицированной системы.

Наличие в Gauss функционала банковского троянца является уникальным случаем, ранее никогда не встречавшимся среди вредоносных программ, которые принято относить к классу кибероружия.

Gauss был обнаружен в ходе масштабной кампании, инициированной Международным союзом электросвязи (International Telecommunication Union, ITU) после выявления Flame. Проведенное исследование показало, что первые случаи заражения Gauss относятся к сентябрю 2011 года. Однако командные серверы вредоносной программы прекратили свою работу только в июле 2012 года.

Многочисленные модули Gauss предназначены для сбора информации, содержащейся в браузере, включая историю посещаемых сайтов и пароли, используемые в онлайн-сервисах. Кроме того, атакующие получали детальную информацию о зараженном компьютере, в том числе подробности о сетевых интерфейсах, дисковых накопителях, а также данные BIOS. Троянец Gauss может красть конфиденциальную информацию у клиентов ряда ливанских банков, таких как Bank of Beirut, EBLF, BlomBank, ByblosBank, FransaBank и Credit Libanais. Кроме того, его целью являются клиенты Citibank и пользователи электронной платежной системы PayPal.

Справка УНИАН. «Лаборатория Касперского» – крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама. По итогам 2011 года выручка превысила 612 млн долларов США.