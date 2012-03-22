СМИ: Украинских курильщиков поместят в изоляторы за 5 тысяч евро

В киевских ресторанах появятся специальные кабинки для посетителей, нежелающих расставаться с сигаретой во время еды.

Как сообщает журнал Weekly.ua, владельцы заведений рассматривают такую возможность в случае введения полного запрета на курение в общественных местах.

Как отметила в комментарии гендиректор компании «Ресторанный консалтинг» Ольга НАСОНОВА, установка кабинок сопряжена с определенными трудностями. «Во-первых, для размещения курительной кабинки необходима дополнительная площадь, которая есть не во всех заведениях. Во-вторых, оборудование стоит немалых денег. Позволить его себе могут лишь большие заведения», – отметила она.

Тем временем в Украине уже работают фирмы, которые продают подобные устройства. Директор одной из них Александр ЕРМАК рассказал, что цена одной кабинки на 2-3 человека стартует от 5 тыс. евро. По его словам, дизайн оборудования может быть разработан под любой интерьер.

«Сейчас, когда все заговорили о полном запрете курения, только за прошедшую неделю мне позвонило столько же рестораторов, сколько за последние полгода», - отметил бизнесмен.