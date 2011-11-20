Жители поселка в Испании установили рекорд: проголосовали за 7 минут

Жители испанского поселка Вильяройя (Villaroya), первыми сегодня проголосовавшие на парламентских выборах, уложились всего в 7 минут, установив, таким образом, рекорд в скорости волеизъявления, сообщают испанские СМИ.

В Испании проходят досрочные парламентские выборы. Избиратели должны определить состав Генеральных кортесов, состоящего из сената (верхней палаты) и конгресса депутатов (нижней палаты). Лидер партии, которая получит большинство голосов избирателей, сформирует и возглавит новое правительство королевства, сообщает РИА «Новости».

По истечении 7 минут голосования избирательный участок в населенном пункте, насчитывающем 10 жителей, был закрыт, а результаты голосования отправлены в провинциальную счетную комиссию.

На прошлых парламентских выборах жители поселка потратили на голосование 41 минуту.

"Чемпионы по голосованию" живут в 63 километрах от столицы провинции Риоха - Логроньо, на севере Испании.