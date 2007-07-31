Самое красивое тело на киевском пляже

11:22, 31 июля 2007
Курьёзы
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Лифчики – зло… Некоторые украинские мужчины – приверженцы милитари-стайл… Корреспонденты УНИАН прошлись по киевскому Гидропарку в поисках самого красивого женского и мужского тела...

Лифчики – зло… Некоторые украинские мужчины – приверженцы милитари-стайл… Корреспондент и корреспондентка УНИАН прошлись по киевскому Гидропарку в поисках самого красивого женского и мужского тела... Естественно, женщин фотографировал он, мужчин – она.

Катя, просто студентка. Комментарии излишни

Юля – администратор в парикмахерской. Заметно?

Лена и Даша только что стали студентками

«Меня зовут Володя. Я безработный тунеядец. Люблю смотреть на солнце»

Не поверите, это Валерий Грищенко, депутат Броварского горсовета. Мог бы загорать и в других местах, но любит отдыхать со своим народом

Валерий Тимченко, вице-президент Федерации сумо Киева. Согласитесь, худощав для борца сумо

Игроки ФК «Обухов» Саша и Сережа. Отдыхают тоже

Некоторые украинские мужчины – приверженцы милитари-стайл

На теле, как в жизни: полоса черная, полоса белая. Но Вася так не хочет

Лифчики – зло

Ну, вы поняли: Валера – дизайнер

Катя продает пиво и дарит радость

Антон Зикора, Ксеня Лесив

 

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