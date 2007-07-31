Самое красивое тело на киевском пляже

Лифчики – зло… Некоторые украинские мужчины – приверженцы милитари-стайл… Корреспонденты УНИАН прошлись по киевскому Гидропарку в поисках самого красивого женского и мужского тела...

Лифчики – зло… Некоторые украинские мужчины – приверженцы милитари-стайл… Корреспондент и корреспондентка УНИАН прошлись по киевскому Гидропарку в поисках самого красивого женского и мужского тела... Естественно, женщин фотографировал он, мужчин – она. Антон Зикора, Ксеня Лесив

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