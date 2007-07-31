Самое красивое тело на киевском пляже
Лифчики – зло… Некоторые украинские мужчины – приверженцы милитари-стайл… Корреспонденты УНИАН прошлись по киевскому Гидропарку в поисках самого красивого женского и мужского тела...
Лифчики – зло… Некоторые украинские мужчины – приверженцы милитари-стайл… Корреспондент и корреспондентка УНИАН прошлись по киевскому Гидропарку в поисках самого красивого женского и мужского тела... Естественно, женщин фотографировал он, мужчин – она.
|Катя, просто студентка. Комментарии излишни
|Юля – администратор в парикмахерской. Заметно?
|Лена и Даша только что стали студентками
|Называйте его просто Лев
|«Меня зовут Володя. Я безработный тунеядец. Люблю смотреть на солнце»
|Не поверите, это Валерий Грищенко, депутат Броварского горсовета. Мог бы загорать и в других местах, но любит отдыхать со своим народом
|Валерий Тимченко, вице-президент Федерации сумо Киева. Согласитесь, худощав для борца сумо
|Игроки ФК «Обухов» Саша и Сережа. Отдыхают тоже
|Некоторые украинские мужчины – приверженцы милитари-стайл
|На теле, как в жизни: полоса черная, полоса белая. Но Вася так не хочет
|Лифчики – зло
|Ну, вы поняли: Валера – дизайнер
|Катя продает пиво и дарит радость
Антон Зикора, Ксеня Лесив
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