Аслунд: У Украины большой потенциал, но он недоиспользован

Украина, чей экономический рост составляет сегодня 4%, может удвоить темпы роста и догнать Турцию, чей показатель составляет сегодня 9%.

Об этом заявил старший партнер Института Международной экономики Петерсона (Нью-Йорк), один из ведущих мировых специалистов по украинской экономике Андерс АСЛУНД сегодня в ходе «Ялтинской европейской стратегии».

«У Украины большой потенциал, но он недоиспользован», – сказал он во время дискуссии о перспективах развития Турции и Украины.

Ключевым событием, которое будет способствовать увеличению темпов экономического роста Украины, А.АСЛУНД назвал заключение соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

«Свидетельством тому является история Турции. Турецкий экономический рост начался тогда, когда они вступили в торгово-экономический союз с ЕС в 1996 году. Поэтому для Украины очень важно получить договор о зоне свободной торговли с Евросоюзом»,- отметил он.

Однако, торговля, по его мнению – это лишь один из драйверов роста. Другим, не менее важным, является образование.

«Высшее образование в Украине очень слабое. В Турции его уровень гораздо выше. Украине необходимо открыть университеты современного уровня, необходима хорошая программа выдачи стипендий на образование за рубежом. Если этого не произойдет, Украина не сможет использовать свой потенциал в полном объеме», - считает А.АСЛУНД.

Наконец, третьим фактором, который будет способствовать экономическому росту в Украине, эксперт назвал повышение качества управления государством.

«Большинство стран очень быстро развивались тогда, когда улучшили управление страной. Турция сегодня на 56 месте по уровню коррупции, Украина – на 134-м из 178 стран мира. Это означает, что необходима дерегуляция, нужно очистить всю государственную систему», – сказал А.АСЛУНД.

Основные надежды на экономический рост в Украине эксперт связывает с сельским хозяйством. «Сейчас это самый быстрорастущий сектор экономики. И я не вижу причин, по которым Украина не могла бы достичь успеха в сельском хозяйстве», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 8-я Ялтинская ежегодная встреча «Украина и мир: общие вызовы, общее будущее», организованная «Ялтинской европейской стратегией» (YES) в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука, проходит с 15 по 18 сентября в Ливадийском дворце Ялты.