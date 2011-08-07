Жители юга Испании встретили новый год

Более восьми тысяч человек в ночь на воскресенье отпраздновали наступление нового года в муниципалитете Берчулес на юге Испании, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство EFE.

Жители Берчулес пользуются привычным для европейцев григорианским календарем, а столь необычное время для встречи нового года выбрано в соответствии с традицией, появившейся в местечке 16 лет назад.

Из-за непогоды 31 декабря 1994 года во всем Берчулес более чем на сутки отключилось электричество, и его жители не смогли отпраздновать наступление нового года как подобает. Пропавший праздник было решено отметить летом 1995 года, и с тех пор каждую первую субботу августа в Берчулес проходят празднования, в которых помимо местных жителей принимают участие множество туристов.

Празднование началось в субботу днем: на улицах городка играла музыка, местные жители и туристы угощались традиционными блюдами, участвовали в традиционных конкурсах. По улицам Берчулес прошла традиционная для новогодних празднеств в Испании процессия королей-магов - трех волхвов Гаспара, Мельхиора и Бальтасара, которые в испанской традиции приносят детям новогодние подарки.

Ровно в полночь все участники гуляний, в соответствии с испанской традицией, съели по 12 виноградин, загадав 12 желаний на наступивший год.

Начало виноградной традиции было положено в Мадриде в конце XVIII века благодаря случаю. Тогда в виноградарском крае Виналопо под Аликанте случилось большое перепроизводство винограда, и кто-то придумал отвезти его в Мадрид под Новый год и раздавать бесплатно, чтобы мадридцы оценили вкус ягод. Тогда кто-то предложил глотать виноградины под звон курантов на мадридской площади Пуэрта-дель-Соль, где обычно проходили новогодние гуляния. Обычай этот понравился и позднее прижился и в других городах Испании.