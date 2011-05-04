До конца столетия на Земле будет уже 10 миллиардов людей

Численность населения Земли к 2050 году, согласно прогнозам, превысит 9 миллиардов человек, а к концу столетия на планете будут проживать уже 10,1 миллиарда человек, говорится в сообщении, размещенном на сайте ООН.

Как передает РИА Новости, доклад ООН о перспективах прироста населения в мире представила директор отдела по народонаселению Ханя ЗЛОТНИК. По мнению составителей доклада, уже в этом году население Земли превысит 7 миллиардов человек, а к 2023 году составит 8 миллиардов. В 2041 году в мире будет проживать 9 миллиардов, а в 2081 году уже 10 миллиардов человек. Такие показатели возможны при усредненном сценарии развития демографических тенденций в мире. При этом основной прирост населения следует ожидать в странах с высокой рождаемостью, к числу которых относятся, в основном, страны Африки, а также некоторые азиатские, латиноамериканские государства и страны Океании.

В категорию стран с низким уровнем рождаемости входят почти все европейские страны. В этих странах также наблюдается быстрое старение населения. При сценарии наибольшего возможного прироста населения в 2100 году на Земле может проживать до 15,8 миллиарда человек, а если прирост населения будет сохраняться на минимальном уровне, то число жителей Земли может, напротив, даже сократиться до 6,2 миллиарда.