Фельдман предлагает отдавать депозиты, несмотря на мораторий

Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН зарегистрировал законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно возвращения вкладов физических лиц во время действия моратория на удовлетворение требований кредиторов банка за счет Фонда гарантирования вкладов физических лиц)”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ФЕЛЬДМАНА, по убеждению депутата, лишение вкладчиков - физических лиц права на распоряжение их собственными средствами является несправедливым. Именно поэтому законопроектом предлагается в случае введения моратория на удовлетворение требований кредиторов банка, предоставить вкладчикам - физическим лицам право на получение своих вкладов за счет средств «Фонда гарантирования вкладов физических лиц». При этом к Фонду перейдет право кредитора банка на сумму возмещения вкладчикам - физическим лицам, то есть в случае «оздоровления» банка и введения временной администрации, банк компенсирует Фонду выплаченные вкладчикам средства.

По словам А.ФЕЛЬДМАНА, в соответствии с действующими нормами, «Фонд гарантирования вкладов физических лиц» гарантирует каждому вкладчику - физическому лицу возмещение средств по вкладам, включая проценты, в размере вкладов на день наступления «недоступности вкладов», но не более чем на 150 000 грн. по вкладу. На данное время “недоступность вкладов” определена в Законе, как невозможность получения вклада вкладчиком в соответствии с условиями договора, которая наступает со дня назначения ликвидатора банка.

То есть, единственным случаем запуска механизма возмещения средств Фондом по вкладу физическому лицу является начало процедуры ликвидации банка.

Однако, как показывает практика, в случае введения временных администраций в проблемных банках и моратория на удовлетворение требований кредиторов банка, вкладчики - физические лица не могут полностью или частично получить свои вклады.

При таких условиях вклады физических лиц в проблемных банках Украины не компенсируются за счет средств Фонда и в то же время являются «недоступными».