Житель Египта назвал дочь Фейсбук

Молодой египтянин назвал свою новорожденную дочь Фейсбук в честь социальной сети Facebook, сообщает CNN со ссылкой на издание "Аль-Ахрам". Дав девочке необычное имя, Джамал Ибрагим выразил благодарность сетевому ресурсу, которое сыграло важную роль в деле организации массовых протестов в Египте.

Точная дата рождения дочки Ибрагима не называется. Портал TechTree отмечает, что египетская молодежь, участвовавшая в акция протеста против режима Хосни Мубарака, шлет родителям Фейсбук открытки и подарки, поздравляя их с рождением дочери.

Антиправительственные беспорядки в Египте вспыхнули 25 января. Участники акций координировали свои действия с помощью постов, оставленных в Facebook и Twitter. На следующий день после начала выступлений оппозиции в стране был заблокирован доступ к сервису микроблогов, социальной сети и почтовому сервису Google Mail, а к 28 января Египет был полностью отключен от интернета.

В конце января в Египте был запущен сервис Speak To Tweet, с помощью которого местные жители могли отправлять голосовые сообщения в Twitter по телефону. Сразу после этого властями был задержан глава департамента маркетинга компании Google на Ближнем Востоке и в Северной Африке Ваэль Гоним. Его заподозрили в организации выступлений противников режима Мубарака. В начале февраля Гоним был отпущен из -под стражи.

Президент Египта Хосни Мубарак, управлявший страной более 29 лет, ушел в отставку 11 февраля.

Лента.ру