Флеш-моб «Километры поцелуев» устроили в Ивано-Франковске

Сегодня в Ивано-Франковске, в городском парке имени Тараса Шевченко возле «Камня любви» вокруг Лебединого озера, состоялся флеш-моб «Километры поцелуев».

Об этом УНИАН сообщили в Ивано-Франковском горисполкоме.

Согласно информации, акция направлена на пропаганду среди молодежи семейных и моральных ценностей, привлечение молодежных объединений к работе над совместными проектами. Организаторы проекта – молодежные общественные организации города.

Гостями события были руководители города, представители молодежных организаций, почтенные семейные пары и молодожены. Каждому участнику флеш-моба прикрепляли сердце с номерным знаком, а в конце акции состоялся розыгрыш лотереи. В мероприятии приняли участие семейные пары, совместно прожившие 50 и 60 лет, пары, которые отпраздновали 40 или 35 лет супружеской жизни, а также те, кто отпраздновал серебряную свадьбу – 25 лет. Эти пары целовались и объяснялись в любви. Победителям флеш-моба вручили ценные призы, среди которых, – романтический ужин, билеты на концерт группы «Тартак» и сладости.

Акция состоялась при содействии городской власти.