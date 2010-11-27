Испанка оформила Солнце в свою собственность
14:44, 27 ноября 2010Курьёзы
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"Я знаю закон, я не глупа"
49-летняя испанка Анхелес ДЮРАН оформила в местной нотариальной конторе документ, согласно которому она теперь является владелицей Солнца.
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на El Mundo, по ее словам, эта идея пришла к ней после того, как она прочитала об американце, который зарегистрировал себя в качестве собственника Луны.
Жительница провинциального города Сальватерра-до-Мино узнала, что страны не могут заявлять о том, что владеют планетами или звездами, однако для отдельных лиц никаких запретов не существует.
«Я знаю закон, я не глупа, - сказала она. – Это мог сделать любой, но идея пришла в голову первой мне».
Теперь А.ДЮРАН намерена брать плату со всех, кто пользуется Солнцем.
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