Испанка оформила Солнце в свою собственность

49-летняя испанка Анхелес ДЮРАН оформила в местной нотариальной конторе документ, согласно которому она теперь является владелицей Солнца.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на El Mundo, по ее словам, эта идея пришла к ней после того, как она прочитала об американце, который зарегистрировал себя в качестве собственника Луны.

Жительница провинциального города Сальватерра-до-Мино узнала, что страны не могут заявлять о том, что владеют планетами или звездами, однако для отдельных лиц никаких запретов не существует.

«Я знаю закон, я не глупа, - сказала она. – Это мог сделать любой, но идея пришла в голову первой мне».

Теперь А.ДЮРАН намерена брать плату со всех, кто пользуется Солнцем.