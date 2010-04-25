Евпатория откроет курортный сезон парадом и праздником чебурека

Евпатория - детский курорт на западе крымского полуострова - откроет туристический сезон 1-2 мая парадом, чемпионатом живых скульптур и праздником чебурека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в городском совете.

1 мая утром в центре города пройдет парад курорта, который будет принимать артист в образе повелителя морей Нептуна. «Он определит самую красочную колонну, самую большую и самую оригинальную», - отметили пресс-службе исполкома.

Праздник продолжится открытием солнечных часов на Театральной площади и аквариума в парке Фрунзе.

Во второй половине дня начнется чемпионат живых статуй. В соревнованиях, которые проводятся в Евпатории в третий раз, примут участие 75 артистов. Они предстанут в образах греческих богов, атлантов, муз и населяющих Крым народов. «Это одно из самых больших в Европе и самое масштабное в СНГ шоу живых скульптур», - отметили в мэрии.

2 мая праздник переместится в старую часть города. На улице Караимской планируется приготовить большой чебурек, претендующий на попадание в Книгу рекордов Украины, и если удастся, то и Гиннеса.

Также в дни открытия курортного сезона в Евпатории запланированы чемпионат по игре в домино, соревнования любителей катания на роликах, скейтах, самокатах, велосипедах и выставки декоративно-прикладного искусства.