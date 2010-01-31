Русской водке исполняется 145 лет

Сегодня исполняется 145 лет русской водке.

31 января 1865 года великий ученый Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию "О соединении спирта с водою". Сегодня его коллеги считают, что именно эта работа стала основой для классического 40-градусного напитка.

По мнению главного нарколога Минздравсоцразвития РФ Евгения БРЮНА, сам Д.Менделеев вряд ли предполагал, что его изобретение станет таким популярным, поскольку ученый почти не пил, передает «Русская служба новостей».

Как сообщал УНИАН, 14 января премьер-министр России Владимир ПУТИН утвердил концепцию, согласно которой к 2020 году власти РФ рассчитывают вдвое снизить потребление алкогольной продукции россиянами.

В правительственном документе сообщается, что от отравления алкогольной продукцией в России ежегодно умирают более 23 тыс. человек, а от болезней, связанных со злоупотреблением алкоголем, - более 75 тыс. человек в год. По данным Роспотребнадзора, в РФ более 2 миллионов человек страдают алкоголизмом.