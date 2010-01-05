Шутники подменили Мистером Бином испанского премьера на сайте главы ЕС

Из-за уязвимости в системе безопасности сайта, посвященного испанскому председательству в Евросоюзе, в понедельник на нем появилась фотография комического персонажа Мистера Бина, передает Лента.русо ссылкой на AFP.

Мистер Бин, роль которого уже 20 лет исполняет британский комик Роуэн Аткинсон, приветствовал посетителей главной страницы знаменитой улыбкой и словом "привет". После сообщения о взломе многие пользователи решили убедиться в подмене собственными глазами, в связи с чем вечером в понедельник сайт eu2010.es был практически не доступен.

Между тем представитель испанского правительства подчеркнул, что сайт не был взломан, как утверждали испанские СМИ. Неизвестные шутники с помощью межсайтового скриптинга действительно подменили изображение главной страницы на лицо британского комика, но на сохранности информации это не отразилось.

Шутки по поводу сходства премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро и Мистера Бина не новы, отмечает агентство. Особенно популярно это сравнение у оппонентов политика-социалиста.

Напомним, Испания, которая уже четырежды становилась во главе Евросоюза, будет председательствовать в ЕС до июля 2010 года.