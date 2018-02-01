Зуб за зуб: мужчина угнал эвакуатор в отместку за отогнанный на штрафстоянку автомобиль

Он пробрался ночью на штрафстоянку и угнал один из эвакуаторов.

Мужчина из США решил отомстить за отогнанный автомобиль по принципу «зуб за зуб». Он пробрался ночью на штрафстоянку и угнал один из эвакуаторов. Тягач удалось вернуть только после того, как полиция бросилась за угонщиком в погоню и пустила в ход дорожные шипы.

День не задался для 55-летнего Шона О’Нила из города Олбани в Калифорнии, рассказывает SFGate. Его машину отогнали на штрафстоянку, а когда он пришёл за ней, ему отказали, так как автомобиль был конфискован.

Тогда мужчина решил разобраться с проблемой по-своему. Он отправился на штрафстоянку снова — на этот раз уже ночью. О’Нил перелез через забор и попытался забрать свою машину, но не смог её завести. Но мужчина решил не уходить с пустыми руками. Он отыскал ключи от одного из эвакуаторов, припаркованных на стоянке, и угнал его.

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Полиция получила сообщение об угоне от эвакуаторной компании. Внутри угнанной машины был установлен GPS-маячок, при помощи которого грузовик удалось обнаружить в калифорнийском Фримонте. Отыскав находившийся в движении автомобиль, полицейские предприняли попытку остановить его на перекрёстке.

Поначалу предполагаемый угонщик слушал команды полиции, но затем решил попытать удачу и скрыться на эвакуаторе, максимальная скорость которого еле превышала 70 километров в час.

К погоне подключилась дорожная полиция Калифорнии, и при помощи дорожных шипов автомобиль удалось остановить в 25 километрах от места начала погони.

Решивший отомстить эвакуаторной компании О’Нил был задержан и помещён под залог. Что именно он планировал сделать с угнанным грузовиком, мужчина не объяснил.