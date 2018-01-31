В Одессе мужчина украл шоколадные яйца на сумму более 3 тысяч гривень (фото)

Тридцатилетнего мужчину с украденными сладостями задержали на парковке гипермаркета.

На днях в одесском большом гипермаркете мужчина украл шоколадные яйца на сумму больше, чем 3 тысячи гривен, однако был задержан на "горячем".

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Об этом сообщает пресс-служба полиции охраны НПУ.

Отмечается, что во время службы полицейские совместно с охранниками магазина заметили подозрительного посетителя, который выносил за пределы кассы неоплаченный товар - шоколадные яйца, общая стоимость которых составила 3260 гривен.

«Совместными усилиями злоумышленника задержали на парковке гипермаркета. Меры физического воздействия и спецсредства в отношении него не применялись, личные вещи не изымались права были зачитаны. Вором оказался мужчина 1987 года рождения», – говорится в сообщении.

На место события была вызвана следственно-оперативная группа Овидиопольского отдела полиции ГУНП в Одесской области.

«По факту совершения преступления открыто уголовное производство по признакам части 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие», – добавили в пресс-службе.