Наглый песец выклянчил у рыбака улов (видео)

13:34, 18 января 2018
Курьёзы
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Интернет покоряет видео с песцом, который настойчиво пытается украсть у рыбака улов.

На кадрах мужчина пытается отогнать животное, когда то приближается. Но пушистый вор не сдается. Снова и снова он подбирается к лунке, чтобы украсть рыбу.

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В конце концов песец начинает разрывать лапками лед, чтобы добраться до добычи хотя бы таким образом. И рыбалка таки позволил животному схватить одну рыбину.

Как сообщал УНИАН, в Усть-Илимском районе России медведь украл у охотника два ружья и убежал. Мужчина сообщил об инциденте полиции, и правоохранители выехали на место происшествия. Однако с момента появления животного в охотничьем домике прошел обильный снегопад, который скрыл следы зверя в тайге.

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Теги: #песец и рыба#песец и рыбалка