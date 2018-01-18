Наглый песец выклянчил у рыбака улов (видео)

На кадрах мужчина пытается отогнать животное, когда то приближается. Но пушистый вор не сдается. Снова и снова он подбирается к лунке, чтобы украсть рыбу.

Читайте такжеНа Днепропетровщине пожарный за два месяца украл почти тысячу лопат

В конце концов песец начинает разрывать лапками лед, чтобы добраться до добычи хотя бы таким образом. И рыбалка таки позволил животному схватить одну рыбину.

Как сообщал УНИАН, в Усть-Илимском районе России медведь украл у охотника два ружья и убежал. Мужчина сообщил об инциденте полиции, и правоохранители выехали на место происшествия. Однако с момента появления животного в охотничьем домике прошел обильный снегопад, который скрыл следы зверя в тайге.