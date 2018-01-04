Похолодание в США: полиция "разыскивает" мультипликационную королеву Эльзу

Полиция города Слиделл штат Луизиана объявила в розыск королеву Эльзу – героиню мультипликационного фильма "Холодное сердце" (Frozen).

Как сообщили на странице полиции города в Facebook, девушку "подозревают" в значительном похолодании в США.

"Разыскивается: полиция Слиделле выдала ордер на арест королевы Эльзы. Судя по погоде, она очень опасная девушка. Приближаться с осторожностью", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Британию и Францию обрушился мощный шторм "Элеанор" (фоторепортаж)

Таким шутливым способом, полицейские решили предупредить граждан о опасности холодов. Ведь согласно сюжету мультфильма, королева Эльза имеет способность управлять зимними стихиями. Но из-за неспособности управлять своим даром она навлекает вечную зиму на королевство.

Как сообщал УНИАН, пронизывающий до костей холод сковал среднюю часть США в новогоднюю ночь, поставив температурные рекорды. Плохая погода стала причиной гибели минимум двух человек. Национальная служба погоды выпустила предупреждение об угрозе переохлаждения под действием ветра для большой территории США от южной части Техаса до Канады, от Монтаны и Вайоминга на западе до Новой Англии на севере штата Мэн.