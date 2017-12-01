В Индии дурно пахнущие носки пассажира автобуса стали причиной серьезного конфликта
Пассажиры из-за неприятного запаха, исходящего от носков молодого человека, попросили его убрать их в сумку или выбросить.
В Индии полиция задержала пассажира автобуса за нарушение общественного порядка.
Он сначала вступил в конфликт с попутчиками, отказываясь выбросить свои дурно пахнущие носки, передает Hindustan Times.
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Так, в пути 27-летний Пракаш Кумар решил снять ботинки и носки. Другие пассажиры из-за неприятного запаха, исходящего от его носков, попросили его убрать их в сумку или выбросить. Но тот отказался.
Тогда пассажиры автобуса вынудили водителя притормозить у полицейского участка, где и подали жалобу на Кумара. Там молодого человека обвинили в нарушении общественного порядка.
Позже сам Кумар подал жалобу на пассажиров автобуса, утверждая, что его носки пахли нормально.
Ранее в новозеландском Гамильтоне кошка тонкинской породы была поймана хозяйкой за необычным занятием: кражей мужских трусов и носков из близлежащих домов.