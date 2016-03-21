В Новой Зеландии кошка "коллекционирует" соседские трусы и носки

Как передает BBC, за последние два месяца кошка по кличке Бриджит принесла в дом 11 пар трусов и более 50 пар носков.

По словам хозяйки кошки Сары Натан, Бриджит и раньше любила приносить в дом разные вещи – мужское и женское нижнее белье, а однажды приволокла хоккейную экипировку и джемпер. Но с переездом в новый дом кошка стала приносить в дом мужские трусы определенной модели и мужские носки самых разных расцветок.

Похищенные вещи Бриджит оставляет в самых разных местах: на пороге дома, в самом доме, на постели хозяйки и на своем месте. Большая часть украденного застряла в ограде сада.

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"Она совершенно одержима. Ночи не проходит без того, чтобы она не принесла новые вещи. Вот сегодня утром я нашла в доме четыре носка", - жалуется хозяйка Бриджит.

Она говорит, что скоро переедет с кошкой-клептоманкой за город, в отдельный дом с садом размером примерно в один гектар, и тогда кошке будет труднее добраться до соседского белья.