Киевский зоопарк предлагает новый VIP-проект

В Киевском зоопарке надеются, что услуга «VIP-зоостажеров» впоследствии станет популярной среди украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала во время пресс-конференции руководитель Киевского зоопарка Светлана БЕРЗИНА.

«Я думаю, в процессе эта услуга будет становиться все более популярной. Британский зоопарк, которым руководит ТРОПИАНО, – куратор Восточной Европы от Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов рекомендовал нам эту услугу развивать, поскольку именно она приносит зоопаркам наибольшую прибыль в Европе», - проинформировала С.БЕРЗИНА.

По ее словам, пока эта услуга не имеет массового спроса. С момента презентации программы «VIP-зоостажеров» ею воспользовались только два человека и представители средств массовой информации, которые делали свои репортажи об этой услуге.

С.БЕРЗИНА напомнила, что в зависимости от того, за каким животным намерен присматривать желающий воспользоваться услугой «VIP-зоостажера», ему придется заплатить от 600 до 2500 грн. в день. Упомянутые два человека учились присматривать в зоопарке за слоном и тигром, проинформировала руководитель зоопарка.

Относительно необходимости оплаты этой услуги, С.БЕРЗИНА объяснила, что обучение правильно присматривать за животным и время работников зоопарка на сопровождение стажера должны оплачиваться. Она также сообщила, что за период существования этой программы больше всего ею интересовались ко Дню влюбленных.

«После презентации особой популярностью эта услуга стала пользоваться в день Святого Валентина – некоторые девушки хотели подарить своим молодым людям сертификат на эту услугу», - сказала С.БЕРЗИНА.

Как сообщал УНИАН, с этого года Киевский зоопарк внедряет новый проект "VIP-зоостажировка: попробуй себя в среде диких животных – пойми свое отношение к жизни”, который предусматривает, что любой желающий, оплатив определенную сумму, целый день сможет присматривать за самостоятельно избранным животным.

Увидеть жизнь животных «изнутри» и попробовать себя в роли рабочего по уходу за животными можно после соответствующего инструктажа по технике безопасности.

Подобная практика реализуется во многих зарубежных зоопарках.

Стажер имеет возможность сделать фотосессию, а по окончанию стажировки получит сертификат «Я присматривал за животными Киевского зоопарка».