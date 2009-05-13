Вокруг Черного моря на велосипеде за 60 дней
Болгарин намерен установить рекорд
Болгарин Вячеслав СТОЯНОВ намерен за 60 дней объехать на велосипеде вокруг Черного моря. Об этом житель Софии сообщил электронным письмом интернет-газете «Новый Севастополь». «Хотел бы вас информировать о моей предстоящей соло велосипедной экспедиции вокруг Черного моря с общей длиной 7000 км. Расстояние собираюсь взять рекордом за 60 дней. Старт состоится в Софии 24 мая 2009 года. Маршрут пройдет через Болгарию, Румынию, Украину, Крым, Рoссию, Грузию, Турцию», - отметил В.СТОЯНОВ.
По утверждению болгарского велосипедиста, «целью экспедиции является пропаганда культуры "раздельного выброса мусора, также использования экологически чистого транспорта». Как пишет В.СТОЯНОВ, «своим действием хочу напомнить людям, что у них есть самый экологический чистый транспорт – их тела. Большинство наверняка уже забыли его использовать, передвигаясь только между машиной и домом».
В.СТОЯНОВ родился в Алуште (Крым). Вырос в городе Килия Одесской области. Сейчас живет и работает в столице Болгарии - городе София. Закончил Софийскую художественную академию по специальности «Индустриальный дизайн».