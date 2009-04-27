Российский бензин – один из худших в мире

Как пишет газета "Труд", среди ста стран Россия заняла 84-е место. Таковы данные Международного Центра по надзору за качеством горючего. Эта организация обнародовала рейтинг качестве бензина в разных странах. На первом месте Германия, на втором Япония, третье поделили Австрия, Дания, Эстония, Финляндия, Венгрия и Швеция. США оказались на 34-й позиции.

Эхо Москвы