Российский бензин – один из худших в мире
08:36, 27 апреля 2009Курьёзы
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На первом месте Германия
Как пишет газета "Труд", среди ста стран Россия заняла 84-е место. Таковы данные Международного Центра по надзору за качеством горючего. Эта организация обнародовала рейтинг качестве бензина в разных странах. На первом месте Германия, на втором Япония, третье поделили Австрия, Дания, Эстония, Финляндия, Венгрия и Швеция. США оказались на 34-й позиции.
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