"По таблетке в с**ку": во время обсуждения обедов в столовой Рады "радикал" предложил купить журналистам пурген (видео)

Во время заседания комитета Рады нардепы обсуждали сообщения СМИ об обедах в столовой парламента. Депутат от Радикальной партии Олег Куприенко посоветовал "купить пурген для журналистов". Видео в своем Twitter опубликовало Громадське.

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"Купить упаковку пургена, и каждому журналисту по таблетке в с**ку", - сказал он на заседании комитета.

Купити пурген журналістам запропонував депутат від «Радикальної партії» Олег Купрієнко pic.twitter.com/6YdqiaXuXn — Hromadske.UA (@HromadskeUA) September 20, 2017

Вскоре Куприенко объяснил, с чем связана такая "инициатива". "Я люблю журналистов, кроме тех, которые бегают за тобой в столовую и заглядывают тебе в рот, что ты там ешь", — сказал он в комментарии InfoResist.

По его словам, слова о пургене касается тех журналистов, которые фотографируют, что едят народные депутаты.

Нардеп добавил, что некоторые журналисты "подсматривают, публикуют личную переписку в интернете, нарушая конституционное право на тайну общения".

Ранее СМИ писали, что в известной своей дешевизной столовой Верховной Рады к осенней сессии цены выросли почти в два раза.