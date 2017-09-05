Обеды в столовой Рады подорожали: тигровые креветки продают по 146 гривень, а осетрину - по 285

В известной своей дешевизной столовой Верховной Рады к осенней сессии цены выросли почти в два раза. Об этом пишет "Страна".

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Теперь брускетта с семгой, которая в прошлом году стоила почти 27 грн, обойдется в 39,88 грн. Бутерброд с семгой вместо 21 грн - 36,95 грн. Отварное филе осетра ранее можно было приобрести за 120 грн, а сейчас по 285 грн/100гр, цена 100 гр. отварной семги выросла с 92 до 133 грн.

Знаменитая котлета по-киевски подорожала почти в два раза - с 22,29 до 39,21 грн.

Издание отмечает, что в меню появились также и новые блюда, такие как отварная семга с грушей по 126,9 грн за 175 гр. и тигровые креветки с помидором черри по 146,23 грн.