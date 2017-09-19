Яценюк-"приднестровский боевик" потроллил российских следователей: пропустили мою карьеру в Сирии и Ираке (видео)

Экс-глава украинского правительства Арсений Яценюк с юмором прокомментировал подозрения российских следователей относительно его участия в боевых действиях на территории непризнанного Приднестровья. При этом политик говорит, что не удивится очередным абсурдным обвинением от РФ, передает ТСН.

Читайте такжеПоявились доказательства фальсификации дела Яценюка-"приднестровского боевика" (фото)

"Завершена", - смеется он на вопрос о карьере в Приднестровье. И говорит, что ждет еще новостей от российского следственного комитета.

"В принципе, они пропустили мою карьеру в Сирии, Афганистане и, наверное, в Ираке", - иронизирует Яценюк и добавляет, что Россия совсем обезумела.

Ранее в России заявили, что экс-премьер-министр Украины, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк принимал участие в боевых действиях в Приднестровье.