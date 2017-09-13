"Соловьиный помет": Ургант задел своей шуткой пропагандиста Кремля (видео)

В России разгорелся конфликт между прокремлевским пропагандистом Владимиром Соловьевым и телеведущим Иваном Ургантом.

В одном из выпусков "Вечернего Урганта" к ведущему пришла модель Ирена Понарошку и принесла в студию подарок - крем для лица, которым Ургант намазал лицо.

Читайте такжеГлавный прокремлевский пропагандист Дмитрий Киселев "продержался" на Facebook всего несколько часов

На вопрос, что это такое, гостья программы Понарошку сказала, что это соловьиный помет. На это Ургант в шутку ответил, что это хорошее название для шоу на пропагандистском канале "Россия".

В свою очередь, Соловьев в своем Twitter ответил на шутку Урганта.

"А никто не знает, Иван Ургант не в "Миротворце"? Вот его отец точно. Но с другой стороны я знаю отличный способ, чтобы не попасть в "Миротворец" – достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня. Тогда тебя начинают цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся в бегах в Праге с криком "Молодец", – заявил он.

Также вскоре Ургант-старший встал на сторону сына в конфликте с Соловьевым.