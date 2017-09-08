Панда-акробат: как однолетняя медведица пыталась научиться ходить по канату (видео)

Сотрудники центра для разведения панд в китайской провинции Сычуань записали на видео, как одна из подопечных - однолетняя медведица Пан Ю - пытается освоить канат.

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Как видно на кадрах, несмотря на многочисленные попытки, панде так и не удалось проявить акробатические навыки.