Панда-акробат: как однолетняя медведица пыталась научиться ходить по канату (видео)

12:37, 08 сентября 2017
Курьёзы
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Несмотря на многочисленные попытки, панде так и не удалось проявить акробатические навыки.

В китайском центре разведения панд сняли попытки годовалого медвежонка пройти по канату /

Сотрудники центра для разведения панд в китайской провинции Сычуань записали на видео, как одна из подопечных - однолетняя медведица Пан Ю - пытается освоить канат.

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Как видно на кадрах, несмотря на многочисленные попытки, панде так и не удалось проявить акробатические навыки.

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Теги: #видео панда#панда учиться ходить на канате