В США исчезла сборная Бурунди по робототехнике

Американские издания сообщили об исчезновении в полном составе молодежной сборной Бурунди по робототехнике, принимавшей участие в международных соревнованиях FIRST Global Challenge вместе с командами из 156 стран мира. Соревнования проходили в Вашингтоне, передает kommersant.ru.

Читайте такжеВ России невеста сбежала накануне свадьбы, похитив у жениха более 1,6 тысяч долларовПо данным полиции, две девушки и четыре юноши в возрасте от 16 до 18 лет пропали из общежития частного католического университета Святой Троицы в Вашингтоне. Полиция отказывается сообщать подробности происшедшего, но отмечает, что у нее нет оснований полагать, что произошло преступление. Как отмечает The Washington Post, у всех членов сборной есть действующие годовые американские визы. По данным газеты, по крайней мере двух членов сборной Бурунди по робототехнике видели пересекающими границу с Канадой. Канадские пограничники не подтверждают и не опровергают этой информации. В свою очередь, посольство Бурунди в США заявило, что ничего не знает о судьбе своих граждан и даже не имело представления о том, что в Вашингтоне проходят международные соревнования по робототехнике, в которых принимает участие сборная страны.

Исчезновения спортсменов или конкурсантов после международных соревнований более или менее обычное дело. Так, организаторы чемпионата мира по футболу среди бездомных сообщают об исчезновении игроков, а иногда и целых команд после каждого такого спортивного мероприятия.