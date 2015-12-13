В Бурунди в результате нападения на военные базы погибли 87 человек - СМИ

В пятницу около 30 боевиков атаковали три военные базы в Бужумбуре и один объект за пределами города. 12 нападавших были ликвидированы, еще 20 задержаны, пишет ТАСС.

Власти страны заявили, что атаковавшие хотели захватить партию оружия для последующей попытки организации побега заключенных из тюрем. Однако впоследствии в МИД РФ сообщили, что боевые столкновения были частью "предпринятой группой военных попытки осуществления антиправительственного мятежа".

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Столкновения в Бужумбуре происходят с апреля текущего года, когда президент страны Пьер Нкурунзиза объявил о планах идти на третий срок. В беспорядках погибли более 240 человек.