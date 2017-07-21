Британские полицейские оштрафовали пятилетнюю девочку за продажу лимонада

В Лондоне полицейские оштрафовали пятилетнюю девочку за продажу лимонада гостям музыкального фестиваля

Об этом сообщает Еспресо со ссылкой на Evening Standard.

Девочке понравилась школьная ярмарка и она хотела сделать нечто подобное самостоятельно, рассказывает ее отец Андре Спайсер.

Они вместе с дочерью приготовили лимонад и поставили стол вместе с напитком на дворе своего дома, мимо которого как раз шли гости фестиваля Lovebox.

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По словам Андре Спайсера, людям понравился лимонад и они были счастливы сделать вклад в местную общину.

Однако через полчаса к девочке подошли четверо полицейских и начали объяснять ей, что она не может торговать без лицензии. Впоследствии правоохранители выписали ей штраф за торговлю без соответствующей лицензии.

Девочка испугалась полицейских, расплакалась и постоянно спрашивала "Что я сделала не так".

"Это не выглядело так, будто она пытается заработать много денег. Это всего лишь пятилетний ребенок, который продавал лимонад", - пожаловался ее отец.

Впоследствии в местной районной раде извинились перед девочкой и ее родителями и пообещали отменить штраф. Местные чиновники заверили, что впредь полицейские будут проявлять здравый смысл.